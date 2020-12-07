Москва, 7 декабря, 2020, 18:42 — ИА Регнум. Законопроект об отсрочке внесения платежей за негативное воздействие на окружающую среду правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Duma.gov.ru

Предусматривается, что несвоевременное или неполное внесение за III квартал 2020 г. квартальных авансовых платежей по плате за негативное воздействие на окружающую среду лицами, обязанными их вносить, не влечет за собой уплату пеней.

Также устанавливается, что уплаченные (взысканные) за неуплату пени подлежат возврату лицу, обязанному вносить плату, или зачету в счет будущих отчетных периодов по заявлению такого лица в соответствии с порядком зачета и возврата сумм излишне уплаченной (взысканной) платы за негативное воздействие на окружающую среду.

На фоне пандемии коронавируса правительством РФ решено принять меры поддержки хозяйствующих субъектов в части уплаты ими в 2020 году авансовых платежей за негативное воздействие на окружающую среду. Мероприятие по разработке и принятию законопроекта включено в Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике.