Москва, 7 декабря, 2020, 18:31 — ИА Регнум. Операторы мобильной связи «МегаФон», МТС и «Вымпелком» известили администрацию президента, правительство РФ и Госдуму, что принятие законопроекта о дистанционной идентификации абонентов повлечет за собой финансовые потери для каждого оператора не менее 10 млрд руб. ежегодно.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Мобильная связь

Об этом 7 декабря сообщает Телеспутник.

Речь идет о законопроекте, в рамках которого оказание услуг пользователям корпоративных сим-карт будет возможно только после внесения сведений о них и их номерах в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг. Исключения будут предусмотрены только для подключений по госзакупкам. Аналогичная обязанность будет предусмотрена для владельцев устройств интернета вещей.

Если законопроект будет принят, то для оказания услуг оператор должен будет в течение минуты проверять сведения в ЕСИА или подтверждать данные об абоненте по запросу от оператора ЕСИА. Выполнение этого требования будет контролировать Роскомнадзор с помощью системы мониторинга, которой каждый оператор должен будет предоставить доступ к сведениям об абонентах и их устройствах. Гражданам также предлагается дать возможность привязать уникальный идентификатор телефона (IMEI) к ЕСИА и в случае потери или кражи обращаться в Роскомнадзор с просьбой о блокировке устройства.

По мнению операторов связи, исполнение требований нового законопроекта потребует от них дополнительных затрат в 10 млрд руб. ежегодно. Ограничения также могут ухудшить клиентский опыт и спровоцировать спрос на «серые» сим-карты.

МТС, «МегаФон» и «Вымпелком» настаивают на использовании собственных систем и сохранении идентификации с помощью простой электронной подписи через портал госуслуг, где уже зарегистрировано более 65 млн граждан, в то время как в ЕБС на сегодняшний день всего лишь 150−300 тыс. записей.

Уточняется, что после получения этого обращения от трех операторов связи глава думского комитета Александр Хинштейн пообещал рассматривать «все позиции».