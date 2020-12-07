Москва, 7 декабря, 2020, 18:27 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на урегулирование правоотношений по реализации инвестиционных проектов по созданию объектов инфраструктуры морских портов, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

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В соответствии с проектом федерального закона предлагается установить положения, в соответствии с которыми решения правительства РФ о создании морского порта и изменении границ территории морского порта для включения в них территории, предназначенной для создания объектов инфраструктуры морского порта, принимаются при условии наличия согласованной в установленном порядке декларации.

Также проектом федерального закона предусматривается после согласования декларации заключение соглашения, сторонами которого являются инвестор, Росморречфлот и администрация соответствующего субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется реализация проекта. В указанном соглашении предлагается предусмотреть обязанность инвестора осуществить деятельность, а также инвестиции в объеме и сроки, предусмотренные соглашением.

Устанавливается порядок изменения и расторжения соглашения.