Париж, 7 декабря, 2020, 18:26 — ИА Регнум. Депутат нижней палаты французского парламента, Национального собрания, от правой партии «Республиканцы» Эрик Чиотти заявил, что президент страны Эммануэль Макрон совершил «ошибку», когда решил обвинить полицию в «насилии» во время протестов в Париже.

Kristoffer Trolle Французские полицейские

Как сообщает Agence France-Presse, в понедельник, 7 декабря, Чиотти сказал, что «был шокирован заявлениями президента», и добавил, что, по его мнению, «это ошибка по отношению к полицейским, которых он задел».

«Я требую, чтобы президент Республики забрал свои слов обратно, потому что он совершил ошибку, и извинился перед полицейскими», — призвал депутат.

4 декабря, после протестов в Париже против закона о глобальной безопасности, вводящего наказание вплоть до двух лет лишения свободы за распространение фотографий полицейских, Макрон заявил, что не существует единого взгляда на термин «полицейское насилие», и призвал жителей страны «помочь» ему справиться с этой проблемой.

В свою очередь председатель партии «Республиканцы» Кристиан Жакоб заявил, что «декларации Эммануэля Макрона (о «полицейском насилии» — прим. ИА REGNUM), а потом молчание с его стороны после протестов в эти выходные — это настоящее оскорбление для наших полицейских».

Возможный кандидат на президентских выборах 2022 года во Франции от правого крыла Ксавье Бертран также охарактеризовал действия Макрона как «непростительную для президента ошибку» и добавил, что глава государства «бросил силы порядка», заговорив о «полицейском насилии».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября Национальное собрание в первом чтении проголосовало за принятие закона о глобальной безопасности, предполагающего наказание за распространение фотографий полицейских при исполнении.

Напомним, статья 24 вышеупомянутого закона предполагает наказание для тех, кто «распространяет фотографию лица» полицейского или жандарма при исполнении, чтобы «причинить тому психологический или физический вред».

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен и премьер-министр страны Жан Кастекс уже подтвердили, что статья будет переработана.