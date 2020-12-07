Нарьян-Мар, 7 декабря, 2020, 18:01 — ИА Регнум. Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный поручил департаменту внутренней политики изучить общественное мнение по поводу переноса выходного дня с 26 на 31 декабря.

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«Сейчас много обсуждают — быть 31 декабря выходным днём или нет. Понимаю, что в этот день все уже живут ожиданием праздника. Новый год всегда приятно встречать в домашней обстановке, полностью посвятив день подготовке к нему. Но поскольку это всё-таки рабочий день, мы можем перенести его на субботу, 26 декабря», — заявил Бездудный.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о переносе выходного на 31 декабря уже приняли в ряде регионов. В соседней Архангельской области губернатор устроил в своем Telegram по этому поводу голосование.