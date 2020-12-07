Париж, 7 декабря, 2020, 18:16 — ИА Регнум. Во французском департаменте Кот-д'Армор на три месяца перекрыли автотрассу, чтобы автомобили не сбивали лягушек, осуществляющих сезонную миграцию. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщает Le Figaro.

(сс) Alexas_Fotos Лягушка

Трасса в коммуне Ламбаль будет закрыта с 14 декабря по 15 марта, чтобы проезжающие машины не сбивали сотни лягушек, тритонов и саламандр, пересекающих ее. В прошлом году дорогу также перекрывали на два месяца.

Напомним, в ноябре загадочные убийства лошадей во Франции стали причиной возбуждения около 100 уголовных дел, которые расследуют правоохранительные органы.