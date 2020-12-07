Москва, 7 декабря, 2020, 17:48 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте гражданина Сирии, причастного к смерти заместителя командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа гвардии майора Романа Филипова, сообщает 7 декабря пресс-служба суда.

Минобороны России Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

Решение принято по ходатайству Следственного комитета России.

«Судом удовлетворено ходатайство Следственного комитета об избрании меры пресечения в виде заочного ареста в отношении Абделя Саттара Абдул Гафур ас-Сыяха», — цитирует «Интерфакс» заявление пресс-секретаря суда Ирины Софинской.

Как сообщало ИА REGNUM, Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест 16 сирийских боевиков, причастных к гибели российских военнослужащих в Сирии. Все они являются членами группировки «Джебхат ан-Нусра» (Хайят Тахрир аш-Шам) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и объявлены в международный розыск.

Напомним, штурмовик Су-25СМ под управлением Романа Филипова 3 февраля 2018 года был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) в сирийской зоне деэскалации «Идлиб». Роман Филипов катапультировался, на земле был окружен террористами, вступил с ними в бой и, будучи тяжело раненным, подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен.