Москва, 7 декабря, 2020, 17:48 — ИА Регнум. Долгие новогодние выходные не создают больших проблем для российской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал высказывание депутата Госдумы РФ Геннадия Онищенко («Единая Россия») о том, что длинные новогодние выходные оказывают негативное влияние на экономику России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рождественская ярмарка

«Для экономики я проблем не вижу. Отрасли, в которых производственный процесс нельзя остановить, и так продолжают работать. Кроме того, в новогодние праздники производительность труда и так невысокая — об этом говорят множество исследований социологов и экономистов, — сказал Ковригин. — Зато туристическая отрасль говорит «большое спасибо» новогодним каникулам. Потребительское поведение в эти дни смещается в сторону рекреационных, туристических товаров и услуг. Повышается спрос на услуги междугороднего и международного транспортного сообщения. Разве это вредит экономике?»

В дни новогодних праздников, как подчеркнул Ковригин, соединяются семьи, представители которых работают в разных городах.

«Разве это не способствует восстановлению сил сотрудников?» — риторически поинтересовался эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов заявил, что ситуация с новогодними праздниками в России повторяется из года в год, хотя жителям РФ хотелось бы перенести их на майские дни.