Москва, 7 декабря, 2020, 17:33 — ИА Регнум. Из-за кризиса и эпидемиологической ситуации граждане РФ переходят с потребления говядины на более дешевые виды мяса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявил общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере регулирования торговой деятельности Андрей Даниленко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мясной отдел в супермаркете

«Основная проблема мясопереработчиков связана с тем, что они используют дешевые части туши, значительная доля которых может быть импортной и из-за сложностей с логистикой и курсовой разницей действительно подвержена подорожанию, — сказал он. — Но, например, в колбасах и продукции мясопереработки массового потребления говядина составляет малую долю, поэтому вряд ли изменение цены на нее существенно повлияет на конечную стоимость этих продуктов. В целом, судя по данным Росстата, говядина внутри страны подорожала несущественно».

Как полагает Даниленко, для того, чтобы увеличить производство, необходимо сохранение господдержки.

«Ключевое здесь — доступность льготных кредитов с низкой процентной ставкой, причем не только долгосрочных, но и краткосрочных на оборотный капитал. Также нужно минимизировать административные барьеры, связанные с получением разрешений на строительство, запуск в эксплуатацию предприятий по производству говядины», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что российские контрсанкции, ограничившие импорт продовольствия, дали толчок развитию почти всех отраслей агропромышленного комплекса РФ.