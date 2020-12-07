Санкт-Петербург, 7 декабря, 2020, 17:24 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга предложит 12 поправок в федеральный законопроект о реновации. Прежде всего они направлены на защиту прав и законных интересов жителей многоквартирных домов, включаемых в программы реновации, сохранения объектов культурного наследия на таких территориях и минимизацию возможностей для злоупотреблений.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

По мнению спикера петербургского ЗакСа, единоросса Вячеслава Макарова, «комплексному обновлению жилой застройки по всей территории России сегодня альтернативы нет».

«Сотни тысяч домов первых массовых серий уже перешагнули установленные сроки безопасной эксплуатации. Миллионы жителей страны, строительный бизнес и региональные органы власти с нетерпением ждут такой свод правил, который позволит стимулировать активное развитие комфортной и современной городской среды, обеспечив устойчивый баланс интересов граждан и предпринимателей. Это крайне непростая задача, поскольку речь зачастую идет о самом значимом финансовом и социальном активе простого человека — его единственном жилье», — заметил парламентарий.

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Напомним, петербургская программа реновации, по признанию самих чиновников Смольного, провалилась: за прошедшие десять лет по ней должны были расселить 150 тыс. петербуржцев, а расселили только 1,5 тыс. семей из-за недостаточного бюджетного финансирования и субсидирования инвесторов. Депутат ЗакСа от «Справедливой России» Алексей Ковалев заявлял, что программа превратится в уплотнительную застройку, так как иначе невыгодна инвестору, и призывал в связи с этим закрыть ее.

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«Ни для кого не секрет, что программы реновации, принятые в нашем городе из года в год пробуксовывают. И во многом это связано именно с несовершенством федерального законодательства, которое существенно ограничивает маневр регионов», — считает Вячеслав Макаров.

По его словам, Петербург внимательной следит за опытом Москвы и понимает, что «распространить его в регионах можно только после глубокого переосмысления».

«Слишком большая разница в бюджетной обеспеченности», — указывает Макаров.

ЗакС ранее направлял комплексный законопроект по реновации в Госдуму, но до стадии рассмотрения он так и не дошел. Поэтому депутаты решили внести поправки в тот проект, который Дума рассматривает, чтобы отразить «региональные особенности реновации».

Так, они предлагают четко прописать в законе необходимость проведения публичных слушаний по проектам решений о комплексном развитии территорий и включить в перечень обязательных документов протоколы общих собраний жильцов многоквартирных домов. Кроме того, следует обеспечить условия, при которых в программу реновации будут включаться только аварийные дома, считают петербургские депутаты, а главное — внести в закон требование о компенсации владельцу рыночной стоимости жилья, которая в этом случае не может быть ниже кадастровой.

«Крайне важно, в особенности для Петербурга, сохранить приоритет законодательства, защищающего культурное наследие нашей страны, а также обеспечивающего плановое развитие городской среды. Категорически нельзя допустить, чтобы проект реновации диссонировал с Генеральным планом. Очень надеюсь, что федеральные законодатели прислушаются к мнению коллег из второй столицы России», — заявил Вячеслав Макаров.