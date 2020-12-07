Москва, 7 декабря, 2020, 17:02 — ИА Регнум. В Госдуме удивлены заявлением главы Минздрава Михаила Мурашко, который предложил рассмотреть возможность ограничения передвижения россиян между регионами и внутри них для борьбы с пандемией коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Minzdrav.gov.ru Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

«Признаться, удивлен последним заявлением главы Минздрава. Его предложение о запрете поездок между регионами или даже внутри них прозвучало на фоне целой серии победных реляций ведомства о том, что ситуация с пандемией в целом находится под контролем, а запасов лекарств и мест в больницах достаточно. Получается, как в известной советской песне: в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо?» — задает вопрос Миронов.

Парламентарий уверен, что введение тотального карантина может окончательно добить в регионах малый и средний бизнес, который еще не отошел от ограничительных мер, принимавшихся весной.

«Как бы не получилось, что шлагбаумы на административных границах и их временное закрытие приведут к закрытию сотен и тысяч малых предприятий», — предостерег Миронов.