Брюссель, 7 декабря, 2020, 16:59 — ИА Регнум. Надежду на то, что новые власти в США помогут «сохранить» ядерную сделку с Ираном, выражает Совет Европейского союза, говорится в опубликованном 7 декабря заявлении глав МИД стран ЕС.

Gage Skidmore Джо Байден

В документе европейские дипломаты заявили, что им необходимо работать совместно с США «для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий» (так называемая ядерная сделка с Ираном).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США вышли из ядерной сделки с Ираном в 2017 году по решению американского президента Дональда Трампа. ЕС представлен в СВПД Германией, Францией и Британией.