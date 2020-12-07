В Екатеринбурге организовали мобильные пункты для сдачи лампочек и батареек
Екатеринбург, 7 декабря, 2020, 16:58 — ИА Регнум. В Екатеринбурге появились временные передвижные пункты, куда можно сдать опасные бытовые отходы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в горадминистрации.
Отнести лампочки, градусники и батарейки можно будет 7 декабря 2020 года (
«Администрация города Екатеринбурга просит горожан отнестись к утилизации опасных бытовых отходов со всей ответственностью», — указано в сообщении.
Указанные отходы следует подвергать утилизации не в общем порядке, а лишь в специально отведённых для этого местах, напомнили в мэрии.
Как сообщало ИА REGNUM, весной 2020 года в Свердловской области почти двукратно увеличился объём бытового мусора.