Санкт-Петербург, 7 декабря, 2020, 17:28 — ИА Регнум. Знаменитую петербургскую гостиницу «Астория» в центре города закроют строительными лесами. Как сообщили 7 декабря в Смольном, Государственная административно-техническая инспекция уже выдала разрешение на установку лесов для реставрации фасада исторического здания.

Дарья Драй ИА REGNUM Фасад гостиницы «Астория» в Санкт-Петербурге

Для работ также установят пешеходную галерею.

«Астория» является объектом культурного наследия федерального значения. Отреставрировать предполагается ее лицевой фасад, обращенный на Вознесенский проспект.

Строители могут приступать к работам уже с 7 декабря. Ожидается, что они продлятся до 31 мая 2021 года.