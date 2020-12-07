Калуга, 7 декабря, 2020, 16:49 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 156 человек за последние сутки, сообщает 7 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне в регионе было зарегистрировано 150 подтверждённых случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов подтверждены у 17 тыс. 44 человек, 1 тыс. 202 человека находятся на лечении, 15 тыс. 724 человек выздоровели, 118 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (207), в Обнинске (117), в Кировском районе (92) и в Боровском районе (81).