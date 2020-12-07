Суд оставил Соколова в СИЗО до 23 марта 2021 года
Санкт-Петербург, 7 декабря, 2020, 17:00 — ИА Регнум. Петербургский историк Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, останется под стражей в следственном изоляторе как минимум до 23 марта 2021 года. Об этом 7 декабря 2020 года объявила судья Октябрьского районного суда, который рассматривает уголовное дело об убийстве.
Как передает корреспондент ИА REGNUM, судья отметила, что завершить судебное производство раньше не получается, так как судебный процесс еще продолжается, стороны перейдут к прениям.
В то же время Соколов обвиняется в двух преступлениях, одно из которых тяжкое (убийство), второе (незаконный оборот оружия) — средней тяжести. По обоим Уголовным кодексом предусмотрено лишение свободы на срок более трех лет. Поэтому освобождение Соколова из-под стражи сейчас невозможно.
В свою очередь для подготовки к прениям стороны попросили отложить судебное заседание на 14 декабря. Вместе с тем Соколов попросил не перебивать его, когда он будет выступать с последним словом.
«Я очень прошу, я подготовлю речь, не очень большую, минут на двадцать, но прошу не перебивать», — обратился к суду подсудимый и получил согласие.
Следующее судебное заседание по уголовному делу в отношении Олега Соколова назначено на полдень 14 декабря.