Бишкек, 7 декабря, 2020, 16:42 — ИА Регнум. Верховный суд Киргизии сегодня, 7 декабря, рассмотрел апелляцию по делу о коррупционных преступлениях, совершенных при реконструкции Исторического музея и ипподрома на Иссык-Куле.

Daniiar Сапар Исаков

В итоге судебный орган отменил решение Первомайского районного суда киргизской столицы и Бишкекского городского суда, приговоривших бывшего премьер-министра Сапара Исакова к 18 годам тюрьмы и выплате 247 млн 650 тысяч сомов (217 млн 237 тысяч рублей) штрафа.

Также верховный суд отменил решение судов первых двух инстанций в отношении бывшей главы отдела гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Киргизии Миры Карыбаевой, оштрафовавших экс-чиновницу на 260 тысяч сомов (228 тысяч рублей).

ИА REGNUM напоминает, что 9 июня 2020 года Первомайский районный суд столицы Киргизии признал бывшего премьер-министра Сапара Исакова виновным в коррупции и приговорил его к 12 годам лишения свободы по делу о музее и к 12 годам по делу об ипподроме.