Кисловодск, Ставропольский край, 7 декабря, 2020, 16:42 — ИА Регнум. В Кисловодске установили памятник первому архитектору города-курорта Эммануилу Ходжаеву. Скульптура разместилась на пешеходной зоне улицы, носящей имя зодчего, сообщили ИА REGNUM 7 декабря в управлении по информполитике правительства Ставропольского края.

(сс) Dira0101 Кисловодск

Памятник изготовлен в Москве. Автор работы — столичный скульптор Равиль Юсупов.

«Памятник Ходжаеву изображает архитектора, сидящим на лавочке, он что-то чертит на земле своей тростью, обдумывает новый проект. Скульптурный образ одобрил правнук знаменитого зодчего Сергей Мержанов, тоже, кстати, архитектор», — отметили в управлении.

В дальнейшем недалеко от памятника на улице Эммануила Ходжаева планируется разместить информационные аншлаги с бронзовыми рельефными табличками, на которых будут изображены рисунки зданий, построенных архитектором.

Эммануил Ходжаев родился в 1861 в Пятигорске. Летом 1904 года он переехал на постоянное жительство в Кисловодск, тогда же был назначен первым архитектором города. Среди его работ — около 300 архитектурных проектов, реализованных в городах Кавказских Минеральных Вод: Кисловодске, Пятигорске и Ессентуках.