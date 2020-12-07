Москва, 7 декабря, 2020, 16:39 — ИА Регнум. Вопрос освобождения российских журналистов, задержанных в Турции, решался по дипломатическим каналам. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Вопрос решался по дипломатическим каналам», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в пресс-службе телеканала НТВ заявили о том, что освобождённых российских журналистов депортируют в РФ.