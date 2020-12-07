Москва, 7 декабря, 2020, 16:16 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести новые параметры в программу газификации регионов, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Призываю изменить критерии оценки программы — ее целями должны стать рост объема газа, потребленного сельским населением, и рост числа газифицированных домохозяйств», — заявил Миронов.

Он подчеркнул, что поручение президента довести газ до самого дома и «газификация» не одно и тоже.

«У нас привыкли оперировать числом подключенных к магистральному газу населенных пунктов. Однако в газифицированном на бумаге населенном пункте может быть ни одного реально газифицированного дома!» — указал парламентарий.

Прежде чем тянуть тысячи километров линейных газопроводов, Миронов призвал помочь людям, с которых за несколько метров трубы до дома требуют несколько сотен тысяч рублей.

«Помогите поселкам, которые буквально стоят на действующих сетях, но газом пользоваться не могут. Тогда и не понадобятся триллионные затраты, а отдача от уже вложенных средств будет совсем иной», — советует депутат.