Киев, 7 декабря, 2020, 16:57 — ИА Регнум. Ни одна страна ЕС пока что не отреагировала на официальные жалобы Венгрии относительно ситуации в Закарпатье Украины, сообщили во второй половине дня 7 декабря украинские СМИ.

Zsolt Kristaly Флаг Венгрии

СМИ ссылаются на данные корреспондента «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент) Рикарда Йозвяка (Rikard Jozwiak), которые тот озвучил через социальные сети.

«Министр иностранных дел Венгрии (Петер Сийярто) поднял вопрос венгерского меньшинства в Украине на совете по иностранным делам ЕС. Никто не отреагировал на этот вопрос», — сообщил Йозвяк.

ИА REGNUM напоминает, что конфликт разгорелся из-за обысков украинской спецслужбы в венгерских организациях Закарпатья Украины, у ее лидеров, и в связанных фондах.

2 декабря Сийярто доложил министрам иностранных дел стран НАТО о ситуации в Закарпатской области Украины, где, как считает официальный Будапешт, идут гонения на этнических венгров и попросил поддержки Альянса в этом вопросе. Позже генсек Альянса заявил, что страны должны решить конфликт исключительно в двустороннем порядке.

3 декабря глава МИД Венгрии заявил, что миссия ОБСЕ не хочет ехать в Закарпатье разбираться в этой ситуации.