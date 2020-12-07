Москва, 7 декабря, 2020, 16:05 — ИА Регнум. Любые выходные приводят к тому, что в экономике падают объемы производства, но это не значит, что людей надо оставить без отдыха. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал переживания депутата Госдумы РФ Геннадия Онищенко («Единая Россия») по поводу того, что длительные новогодние выходные наносят вред российской экономике.

AAT Геннадий Онищенко

«Ну, вы знаете, в принципе любые выходные (даже не длинные, а обычные суббота с воскресеньем) сбрасывают объемы производства. Так уж устроена жизнь. Но во всем мире люди отмечают Новый год, Рождество и пользуются длинными выходными, — сказал Остапкович. — Я лично ничего страшного в длинных выходных не вижу. Потому что людям надо не только работать, но и отдыхать. Тем более в наш традиционный и самый празднуемый Новый год. Или, может быть, будем работать 365 дней в году, чтобы не наносить вред экономике? Конечно, из-за выходных падают объемы производства. Зачем господин Онищенко поднимает эти банальные вопросы?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Светлана Солянникова заявила, что в РФ введены чрезмерно продолжительные новогодние выходные, которые плохо сказываются на экономике государства.