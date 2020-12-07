Бишкек, 7 декабря, 2020, 15:56 — ИА Регнум. Киргизия расположилась на последнем месте среди стран-участниц Евразийского экономического союза по показателю объема валового внутреннего продукта на душу населения — в 2019 году этот показатель был равен лишь $1 300. Об этом заявила начальник управления нацстаткома Эльвира Исенкулова.

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По ее словам, среди государств-членов ЕАЭС наибольший объем товаров и услуг из расчета на одного жителя производится в России — на сумму $11 601.

На втором месте расположился Казахстан, где этот показатель достигает $9 750. На третьем остается Белоруссия, в которой приходится $6 658 ВВП на душу населения.

Затем следует Армения, где этот показатель составляет $4 760.

«Киргизия значительно отстает от других стран-участниц Союза. Это характеризует уровень нашего благосостояния, мы не считаемся богатой страной», — констатировала представитель национального статистического комитета.

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