Чебоксары, 7 декабря, 2020, 15:44 — ИА Регнум. Чувашия прощается с бывшим мэром Чебоксар Анатолием Игумновым, скончавшимся 6 декабря на 75-м году жизни. С минуты молчания началась планёрка в горадминистрации 7 декабря, сообщает пресс-служба мэрии. Церемония прощания с легендарным мэром состоится 8 декабря 2020 года в 11 часов на территории Покровско-Татианинского собора в Чебоксарах. Имя Игумнова чебоксарцы связывают с возрождением исторической части чувашской столицы и получением Чебоксарами статуса самого благоустроенного города России. Незабываемым событием стал полёт мэра Игумнова, лётчика в отставке, вместе с «Русскими витязями», которые провели показательные выступления в чебоксарском небе. Оглушительный успех данного мероприятия только приблизил отставку градоначальника.

Cap.ru Анатолий Игумнов

Справка ИА REGNUM

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