Чувашия прощается с бывшим мэром Чебоксар Анатолием Игумновым
Чебоксары, 7 декабря, 2020, 15:44 — ИА Регнум. Чувашия прощается с бывшим мэром Чебоксар Анатолием Игумновым, скончавшимся 6 декабря на 75-м году жизни. С минуты молчания началась планёрка в горадминистрации 7 декабря, сообщает пресс-служба мэрии. Церемония прощания с легендарным мэром состоится 8 декабря 2020 года в 11 часов на территории Покровско-Татианинского собора в Чебоксарах. Имя Игумнова чебоксарцы связывают с возрождением исторической части чувашской столицы и получением Чебоксарами статуса самого благоустроенного города России. Незабываемым событием стал полёт мэра Игумнова, лётчика в отставке, вместе с «Русскими витязями», которые провели показательные выступления в чебоксарском небе. Оглушительный успех данного мероприятия только приблизил отставку градоначальника.
Справка ИА REGNUM
Анатолий Александрович Игумнов родился 29 июня 1946 года в Чебоксарах в семье рабочих. Окончил Балаковское высшее военное училище летчиков, в 1969 году начал военную службу в звании инженера-лейтенанта в Закавказском военном округе, с 1974 по 1994 годы служил на разных командных должностях (командир авиаэскадрильи, командир авиачасти спецназначения, отдела подготовки ВВС, начальник центра автоматизированной системы управления воздушным движением) на Украине. В 1994 году уволен в звании полковника запаса по выслуге лет. 7 декабря 1994 года рекомендован на должность заместителя главы Чебоксарской городской администрации по организационной работе, в 1995 году назначен и.о. главы Чебоксарской горадминистрации.
Анатолий Игумнов дважды избирался мэром Чебоксар — в 1996-м и в 2001 годах. Однако в 2002 году он сложил полномочия, комментируя этот шаг нежеланием конфликтовать с республиканской властью, и продолжил трудовую деятельность на приборостроительном зводе «Элара». В 2004 году участвовал в избирательной кампании баллотировавшегося на должность губернатора Рязанской области Георгия Шпака, был его помощником. В 2005 году избрался депутатом Рязанского городского совета, претендовал на пост мэра города, но утверждать его кандидатуру народные избранники отказались. В том же году после работы в команде губернатора Рязанской области Шпака он вернулся в Чебоксары в качестве кандидата в мэры. Однако за месяц до дня выборов (выборы в органы местного самоуправления состоялись 16 октября 2005 года —ИА REGNUM) снял свою кандидатуру. Через три недели Игумнова назначили заместителем министра градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашии. С 2007-го по 2 февраля 2011 года работал генеральным директором ОАО «Авиалинии Чувашии», затем заместителем генерального директора ООО «Старко». Являлся депутатом Чебоксарского горсобрания шестого созыва (2015−2020).
Указом президента России Анатолию Игумнову в 1999 году была присуждена Государственная премия за работу по возрождению исторической части Чебоксар. Является заслуженным строителем Чувашии. За работу по возрождению храмов в Чебоксарах» награжден Орденом православной церкви Святого благоверного князя Даниила Московского II степени. Также награжден боевым орденом Красной Звезды, орденом «За службу Родине в ВС СССР». В 2011 году получил звание «Почётный гражданин города Чебоксары».
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