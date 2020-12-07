Москва, 7 декабря, 2020, 15:34 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») предложила Илону Маску переехать в Крым.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Хочу предложить господину Маску лучший вариант — переехать к нам в Крым. У нас большое количество космических объектов, а практически полное отсутствие пресной воды напоминает планету Марс, куда, я слышала, Илон планирует отправить экспедицию», — отметила Поклонская в соцсетях.

Она хочет посмотреть, сможет ли Маск решить проблему Крыма, лишившегося воды из-за Украины.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, первый человек высадится на Марс уже через шесть лет, считает глава Tesla и SpaceX Илон Маск.