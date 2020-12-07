Калуга, 7 декабря, 2020, 16:23 — ИА Регнум. В Калужской области уровень реализации национальной программы «Цифровая экономика» составляет 92%, сообщает 7 декабря корреспондент ИА REGNUM по материалам координационного совещания руководителей органов госвласти и территориальных федеральных органов региона.

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Участники встречи отметили, что общий объем бюджетных средств, предусмотренных на цели внедрения в регионе цифровой экономики в 2020 году, превышает 200 млн рублей. Из них более 10 млн рублей — средства федерального бюджета и около 190 млн рублей — областного. Средства предназначены для финансирования расходов на оплату товаров, работ и услуг, поставляемых по контрактам. Общее кассовое исполнение по региональным проектам составляет 86,5%. Полностью завершены два региональных проекта — «Кадры для цифровой экономики» и «Цифровые технологии». Впереди — работа по формированию и реализации Стратегии цифровой трансформации каждого ведомства. Для запуска этой работы в органах исполнительной власти назначены ответственные руководители цифровой трансформации. В ближайшее время будут сформированы программы их обучения на 2021 год, а на основании анализа отраслевых федеральных программ разработаны дорожные карты цифровой трансформации.

Руководитель области Владислав Шапша положительно оценил результаты исполнения региональных составляющих национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». В качестве успешного примера он назвал создание Центра управления регионом. Говоря о важности цифровой трансформации, прежде всего, сферы здравоохранения, Владислав Шапша поручил уделить первоочередное внимание упрощению процедуры выдачи больничных листов:

«Организуйте выдачу больничных листов, чтобы люди не стояли в очередях в поликлиниках. К сожалению, такая работа пока не налажена. И мы часто сталкиваемся с критикой, когда люди по часу, по два часа стоят, ожидая оформление больничного листа или его закрытия. Прошу этими вопросами не пренебрегать. Может быть, в рамках глобальной цифровизации это не такая большая задача и проблема, но для каждого жителя региона, кто с ней сталкивается, это достаточно серьезно», — считает калужский губернатор.