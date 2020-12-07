Киев, 7 декабря, 2020, 15:20 — ИА Регнум. «План А» президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию ситуации в Донбассе не срабатывает, и сейчас готовится заседание Совнацбеза, на котором могут быть утверждены новые подходы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие

Об этом на пресс-конференции в Киеве сегодня, 7 декабря, заявил политолог, научный директор фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Алексей Гарань.

«Что будет в этом решении принципиально нового — мы не знаем», — подчеркнул специалист.

Эксперт обратил внимание на новый план действий по Донбассу, который недавно публично представила украинская сторона и, в частности, глава делегации в контактной группе по урегулированию Леонид Кравчук. Гарань считает, что план сформулирован «очень хитро» и не имеет шансов быть принятым.

«Там вписаны традиционные украинские требования, которые Россия выполнять не хочет, и очевидно, что она их не будет выполнять. И поэтому, когда там появляется дата, что местные выборы могут быть проведены 31 марта, — то мы понимаем, что это нереалистично. Потому что всё, о чем говорит Кравчук, — сделано не будет и никакие выборы 31 марта не состоятся», — сказал Гарань.

Политолог отметил, что предложенные Киевом нереалистичные даты для проведения местных выборов в Донбассе могут создавать «опасности и риски» для самой Украины.

ИА REGNUM напоминает, что в конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отводит год на попытку урегулирования конфликта в Донбассе в рамках нынешнего переговорного процесса и по истечении этого срока предложит принципиально новый подход.

В начале ноября Кравчук публично представил новый план Украины по урегулированию конфликта, который содержит ряд шагов, итогом которых будет проведение местных выборов в Донбассе под патронатом Украины 31 марта 2021 года. Киев передал свои предложения для ознакомления всем сторонам переговорного процесса.