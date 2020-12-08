Москва, 8 декабря, 2020, 07:13 — ИА Регнум. Банковские и небанковские продукты хотят продавать российские банки. О том, в чем причина такого стремления и где взять продуктов на все банки, рассказывает обозреватель ИА REGNUMГалина Смирнова.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

По мнению замглавы Центробанка Сергея Швецова, именно Центробанк должен определять правила для банков, которые, по его словам, и сами понимают, что дело нельзя пускать на самотек, контроль нужен. Даже нормативные акты, если немного продолжить мысль Швецова, не способны будут удовлетворить потребность банков в организованности и порядке. Что остается в таких условиях, когда банк «не понимает по-человечески», что Центробанк хочет только хорошего?

Особенно остро этот вопрос может встать в надвигающийся период «экологизации», когда банки смогут торговать продуктами небанковской пока что сферы. Тем не менее в логике Швецова могут оказаться одно-два слабых звена, но чтобы их обнаружить, следует повнимательнее присмотреться к истории вопроса.

Читайте статью Галины Смирновой «ЦБ продолжает искать подход к контролю за небанковским рынком».