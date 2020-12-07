Москва, 7 декабря, 2020, 15:20 — ИА Регнум. Представители движения «Родители Москвы» подадут в мэрию столицы обращения с требованием отменить дистанционное обучение школьников 6−11-х классов. Об этом сообщается в группах общественного объединения в социальных сетях.

Vk.com/ club199748965 Представители движения «Родители Москвы» требуют отменить дистанционное обучение школьников 6−11-х классов

Помимо этого, намерение прийти к городской мэрии вместе с родительским сообществом подтвердил депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ). Об этом парламентарий сообщил в своём телеграм-канале.

Визит в мэрию запланирован на 9 декабря 2020 года.