Самара, 7 декабря, 2020, 15:10 — ИА Регнум. Абсолютный минимум температуры воздуха перекрыт 7 декабря в Самарской области. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба ФГБУ «Приволжское УГМС».

Борис Кустодиев. Морозный день. 1913

По сообщению пресс-службы ведомства, так, в 2000 году в Кинель-Черкассах температура воздуха опускалась до минус 24,6 °С. А 7 декабря текущего года столбик термометра опустился до минус 25,3 °С.

Отмечается, что местами по области ожидается туман, изморозь и гололедица.

Ранее сообщалось, что с 6 по 8 декабря 2020 года по области сохранится аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 °C и более.