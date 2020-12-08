Москва, 8 декабря, 2020, 04:18 — ИА Регнум. Многие утверждения, прозвучавшие на Валдайском клубе по поводу отношений России, Китая и Индии, демонстрируют живучесть «европейского вектора» в умах российских аналитиков. О том, почему организация ШОС и дружба с Китаем не должы рассматриваться как препятствие на пути в вожделенную Европу, рассказывает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Sectsco.org Пресс-конференция генерального секретаря ШОС

Европа все никак не займет приличествующего ей скромного места в умах большого числа представителей экспертного сообщества России. А без такого «уточнения масштабов» сложно говорить об адекватном восприятии международной действительности, чему примеров изрядное количество. Европоцентризм рассуждений может привести даже к такому парадоксальному восприятию, в рамках которого дружба России и Китая может «мешать» отношениям с Европой.

Но рассматривая сложившееся в Евразии соотношение сил и разрешение конфликтов сугубо через противопоставление интересов или даже с использованием давно канувших в прошлое парадигм, как, например, противостояния СССР с Китаем в прошлом веке, нельзя прийти к адекватным ситуации выводам.

Читайте статью Владимира Павленко «Что забыл Валдайский клуб в тупике «европейской перспективы»».