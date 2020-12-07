Барнаул, 7 декабря, 2020, 14:41 — ИА Регнум. «Хотеть не вредно», — такими словами о возможности введения ограничений на передвижение граждан между регионами в период пандемии коронавируса в комментарии корреспонденту ИА REGNUM высказался кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин. Комментируя появившуюся в СМИ информацию о возможных новых ограничениях Минздрава РФ и последовавшем заявлении Кремля, он пояснил:

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«К сожалению, каких-либо научных данных для подобного решения по ограничению движения между регионами я не знаю. Просто реально власть растеряна, а ученые пока не могут дать обоснованных предложений. А поскольку это всё ушло в плоскость политики, то получается — кто во что горазд».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о возможности рассмотреть определённые ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, Михаил Мурашко сказал в ходе конференции «Медицина и качество». Позднее пресс-служба ведомства известила, что данные слова были вырваны из контекста.

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Информацию прокомментировал также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, запрета на передвижение между регионами не требуется.