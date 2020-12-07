Москва, 8 декабря, 2020, 01:35 — ИА Регнум. По мнению директора департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Петра Казакевича, чем круче напор антироссийских санкций, тем сильнее российская экономика. Не является ли это утверждение излишне оптимистичным, пыталась разобраться обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Проблема с санкциями, которые могут быть усилены США в отношении российского госдолга, могут возникнуть оттого, что резко порскнут в стороны иностранные инвесторы, не желающие попасть под укоризну Вашингтона. И утверждения Казакевича, что в случае чего российский госдолг подхватят финансово натруженными руками местные инвесторы, может в таких условиях оказаться всего лишь благопожеланием, которое еще и не сработает в нужный момент. Не дай Бог.

Но и кроме проблемы «кто поддержит», есть и другие вопросы к состоянию госдолга. Эти деньги, которые взяты взаймы, оправдывают себя, принося прибыль, или нет?

Читайте статью Галины Смирновой «Самонадеянность Минфина РФ: мы готовы к санкциям».