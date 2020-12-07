Все хорошо, по мнению Минфина: Россия усиливается вместе с санкциями
Москва, 8 декабря, 2020, 01:35 — ИА Регнум. По мнению директора департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Петра Казакевича, чем круче напор антироссийских санкций, тем сильнее российская экономика. Не является ли это утверждение излишне оптимистичным, пыталась разобраться обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.
Проблема с санкциями, которые могут быть усилены США в отношении российского госдолга, могут возникнуть оттого, что резко порскнут в стороны иностранные инвесторы, не желающие попасть под укоризну Вашингтона. И утверждения Казакевича, что в случае чего российский госдолг подхватят финансово натруженными руками местные инвесторы, может в таких условиях оказаться всего лишь благопожеланием, которое еще и не сработает в нужный момент. Не дай Бог.
Но и кроме проблемы «кто поддержит», есть и другие вопросы к состоянию госдолга. Эти деньги, которые взяты взаймы, оправдывают себя, принося прибыль, или нет?
Читайте статью Галины Смирновой «Самонадеянность Минфина РФ: мы готовы к санкциям».