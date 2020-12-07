Москва, 8 декабря, 2020, 00:51 — ИА Регнум. Попытка развить столицу России в юго-западном направлении забуксовала. О том, почему Москве так неуютно за МКАД, в 60-й день рождения этой замечательной кольцевой трассы рассуждает редактор ИА REGNUM Евгений Цоц.

Konstantin E МКАД

Создание МКАД в 1960 году не только градостроительно, но и психологически определило границы Москвы, разрастись шире которых и через 60 лет оказывается затруднительно. Об этом свидетельствует 10-летний эксперимент с созданием условий для строительства к юго-западу от Москвы и постепенным переселением на новые площадки вузов, бизнеса и управленцев.

Ни те, ни другие, ни третьи не показали высокого градуса решимости поддержать данную инициативу, а юго-западный прорыв превратился в вялый долгострой. И все-таки задачу расширения решать придется, ведь за 60 лет население Москвы увеличилось вдвое, и 12 миллионов, проживающие там, где когда-то было шесть, испытывают некоторые неудобства.

Читайте статью Евгения Цоца «МКАД и границам Москвы — 60 лет. Пора строить новое кольцо?».