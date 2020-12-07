Барнаул, 7 декабря, 2020, 14:28 — ИА Регнум. Ограничение передвижения граждан между регионами в период пандемии имеет право на существование, но в данном конкретном случае создание барьеров не имеет смысла. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя заявление Кремля об отсутствии необходимости ограничивать движение между регионами, эксперт, в частности, пояснил:

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«Пресс-служба минздрава сейчас заявила о том, что слова Мурашко о необходимости закрытия границ между регионами были вырваны из контекста. Действительно, в настоящее время, учитывая повсеместное распространение коронавирусной инфекции, создание каких-то барьеров между регионами не имеет смысла.

В каждом регионе и даже населенном пункте уже давно возникли собственные очаги инфекции с последующим ползучим ее распространением среди популяции. В то же время подобного рода ограничительные меры всё равно имеют право на существование — в ситуациях, когда нужно не допустить появления инфекционного очага в тех регионах, где его еще нет».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о возможности рассмотреть определённые ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, Михаил Мурашко сказал в ходе конференции «Медицина и качество». Информацию прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, принятых мер противодействия распространению коронавируса в России достаточно, запрета на передвижение между регионами не потребуется.