Вашингтон, 7 декабря, 2020, 14:25 — ИА Регнум. Америка Трампа — сложный и опасный для России конкурент, нообщение сАмерикой Байдена, которая окончательно сделала ставку на извращение самого понимания человека, несёт в себе вред куда больший, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 7 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Ранее Axios сообщила, что действующий президент США Дональд Трамп не будет принимать участия в церемонии инаугурации Джо Байдена: в день инаугурации Трамп намерен отправиться во Флориду на митинг и объявить там о намерении баллотироваться в президенты в 2024 году.

« Участие Дональда Трампа в инаугурации Джо Байдена выглядело бы глупо. Может возникнуть мысль, что Трамп ведёт себя «непатриотично», что нельзя так позорить свою страну, как это делает уходящий президент США, вскрывая и порочность всей американской выборной системы, и те широкомасштабные нарушения, которые имели место конкретно на этих выборах, но он всё делает правильно. Просто Трамп понимает, на краю какой пропасти стоит сегодня Америка. И его избиратели это чувствуют.