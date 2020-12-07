Кострома, 7 декабря, 2020, 13:46 — ИА Регнум. Костромская область вошла в число российских регионов, где по мнению вице-премьера России Татьяны Голиковой существует проблема с длительным ожиданием врачей при вызове на дом. Об этом она заявила в ходе брифинга в Доме правительства 4 декабря.

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«В ряде регионов, к сожалению, по-прежнему встречаются случаи ожидания врача более суток. Это Костромская область, Краснодарский и Пермский края, Республика Хакасия. Я хочу воспользоваться сегодняшним брифингом и еще раз обратить внимание всех регионов, не только тех, которые я назвала, на необходимость организации этой работы», — сказала вице-премьер.

По информации СМИ, в ряде случаев время ожидания терапевта в Костромской области превышало 7 дней. Как ранее писало «К1NEWS.RU», 19-летняя костромичка Мария с температурой 38 °C пыталась вызвать врача на дом в октябре 2020 года. Девушка почувствовала себя плохо, и обратилась в регистратуру поликлиники по месту жительства, где ей посоветовали запастись терпением. В итоге, специалист пришла к больной на 9 день после вызова, но помощь медиков девушке уже была не нужна — она выздоровела.

Отметим, что длительное ожидание врачей не единственная проблема костромских пациентов. Как пишут люди в социальных сетях, зачастую они не могут дозвониться до поликлиник часами.

«В октябре я потратил 7,5 часов, что бы вызвать врача из поликлиники № 4 к себе больному на дом. При этом у меня была высокая температура и признаки COVID-19. О какой оперативной информации по коронавирусу можно говорить, когда кто-то не может дозвониться до врача, кто-то — дождаться врача или тестов», — написал в группе «ЧП Кострома» житель региона.

«Сегодня весь день звоню в поликлинику №33 на Коммунарах, трубку не берут вообще. Сообщают: «ваша позиция в очереди 1» и сбрасывают звонок. Еще говорят не лечиться без врача. Медицины нет!», — возмутилась Лариса Большакова.

«Я звонила в поликлинику № 3 неделю, но так и не дозвонилась. Звонила буквально по 200 раз каждый день. Там либо линия перегружена, либо говорят, что ты первый на очереди, а через 15 минут сбрасывают. Это просто кошмар, пришлось идти в платный центр», — пожаловалась порталу «KOSTROMA.TODAY» костромичка Алёна.

По информации регионального департамента здравоохранения, во время пандемии количество вызовов врачей в Костромской области увеличилось в 4 раза. При этом, первичное звено испытывает нехватку кадров — на сегодняшний день в поликлиниках области не хватает 150 специалистов.

Для более оперативной работы по вызовам часть машин муниципальных администраций и администрации Костромской области временно передали депздраву, кроме этого на помощь медикам привлекли 30 ординаторов первого и второго года обучения, а также 118 студентов 3 и 4 курсов медицинского колледжа.