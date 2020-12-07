Голикова указала на проблемы с ожиданием врачей в Костромской области
Кострома, 7 декабря, 2020, 13:46 — ИА Регнум. Костромская область вошла в число российских регионов, где по мнению вице-премьера России Татьяны Голиковой существует проблема с длительным ожиданием врачей при вызове на дом. Об этом она заявила в ходе брифинга в Доме правительства 4 декабря.
По информации СМИ, в ряде случаев время ожидания терапевта в Костромской области превышало 7 дней. Как ранее писало «К1NEWS.RU», 19-летняя костромичка Мария с температурой 38 °C пыталась вызвать врача на дом в октябре 2020 года. Девушка почувствовала себя плохо, и обратилась в регистратуру поликлиники по месту жительства, где ей посоветовали запастись терпением. В итоге, специалист пришла к больной на 9 день после вызова, но помощь медиков девушке уже была не нужна — она выздоровела.
Отметим, что длительное ожидание врачей не единственная проблема костромских пациентов. Как пишут люди в социальных сетях, зачастую они не могут дозвониться до поликлиник часами.
По информации регионального департамента здравоохранения, во время пандемии количество вызовов врачей в Костромской области увеличилось в 4 раза. При этом, первичное звено испытывает нехватку кадров — на сегодняшний день в поликлиниках области не хватает 150 специалистов.
Для более оперативной работы по вызовам часть машин муниципальных администраций и администрации Костромской области временно передали депздраву, кроме этого на помощь медикам привлекли 30 ординаторов первого и второго года обучения, а также 118 студентов 3 и 4 курсов медицинского колледжа.