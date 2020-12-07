Томск, 7 декабря, 2020, 13:36 — ИА Регнум. Биологи Томского государственного университета (ТГУ) впервые в России исследовали пресноводную рыбу на предмет загрязнения микропластиком. Учёные провели анализ ельцов, выловленных в реке Томи в черте Томска. Выяснилось, что концентрация микропластика в пищевом тракте рыб выше, чем в других реках мира, включая Амазонку. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 декабря в пресс-службе ТГУ.

Вадим де Голь Елец

По словам заведующей лабораторией промышленной микробиологии Биологического института ТГУ Юлии Франк, анализ выловленной из Томи рыбы на содержание микропластика был проведён в рамках проекта по изучению загрязненности микропластиком реки Оби и её притоков:

«В каждой особи оказались даже не десятки, а сотни микрочастиц синтетических материалов».

По информации учёных, это значительно больше, чем концентрация микропластика в ихтиофауне пресноводных рек, таких как Амазонка, и в рыбе притоков озера Мичиган.

Франк подчеркнула, что в России проблема загрязнения микропластиком пресноводных рыб пока остаётся неизученной. Однако «есть основания предполагать, что ситуация с загрязнением в РФ обстоит не лучше, чем в других странах».

Биологи ТГУ намерены расширить свои исследования. Они планируют проанализировать степень загрязненности других видов рыб из разных участков Томи и Оби.

«Мы планируем исследовать спинные мышцы рыб на предмет загрязнения микрочастицами пластика. Мышцы — эта часть рыб, которую мы употребляем в пищу, поэтому детекция микропластика в них поможет оценить масштаб передачи загрязнителя по пищевым цепям», — прокомментировала Юлия Франк.

Напомним, в 2020 году стартовали экспериментальные работы по адаптации созданной биологами Томского государственного университета технологии «Аэрощуп» под задачу извлечения микрочастиц синтетических материалов.

Как сообщало ИА REGNUM, частицы микропластика были найдены на территории Катунского заповедника в Республике Алтай.

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