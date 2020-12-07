Москва, 7 декабря, 2020, 13:36 — ИА Регнум. Экономики Китая и Индии внесут основной вклад в восстановление деловой активности после пандемии коронавируса. Об этом 7 декабря заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков на телеканале «Россия 24».

Дели. Индия

«Китай, конечно, восстанавливается не в должных темпах и не вернулся на те темпы роста, которые существовали в Китае. Но она (экономика) вернулась к росту, в отличие от всего остального мира», — заявил Крутаков.

«И, конечно, Китай и Азия в целом, и Индия — сегодня драйверы. Они были драйверами, и они сегодня драйверы восстановления», — указал он.

При этом по спросу на нефть и её переработке Китай уже опередил США.

«Идёт провал рынка американского за счёт пандемии. А там же есть свои особенности этого рынка: все НПЗ американские построены под тяжёлую нефть. Весь импорт нефти из Канады, из Венесуэлы, из Саудовской Аравии отчасти, российские мазуты… а сланцевая нефть — она лёгкая. Она не годится для американских НПЗ», — пояснил эксперт.

Страны ОПЕК+ договорились повысить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки начиная с января 2021 года. Страны-участницы договорились ежемесячно проводить встречи министров для контроля над ситуацией и определения уровня дальнейших ограничений.