Москва, 7 декабря, 2020, 13:32 — ИА Регнум. Певец и композитор Юрий Лоза стал жертвой мошенников, которые выманили у него обманным путем 11 тыс. рублей. Об этом 7 декабря сообщил источник в правоохранительных органах.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Объявление о сдаче жилья в Крыму

«Певец Лоза обратился с заявлением в ОМВД «Хамовники» и заявил, что стал жертвой мошенников, которые разместили объявление об аренде жилья в Крыму, а когда Лоза перечислил им деньги в размере 11 тыс. рублей, они перестали выходить на связь», — приводит его слова ТАСС.

Также источник уточнил, что в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

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