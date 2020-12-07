Варшава, 7 декабря, 2020, 13:24 — ИА Регнум. Польский политический аналитик, профессор Здислав Краснодембский в интервью для Polskie Radio 24 заявил, что экс-премьер-министр Польши, а ныне глава Европейской народной партии и депутат Европарламента Дональд Туск занимает «неоколониальную» позицию по отношению к Польше.

(сс) European Parliament Дональд Туск

Краснодембский сослался на интервью Дональда Туска, в котором он заявил, что «Ярослава Качиньского необходимо остановить, пока он не вывел Польшу из ЕС». «Мы находимся в точке, которая кардинально опасна для Польши. Я не хочу, чтобы Ярослав Качиньский вывел Польшу из ЕС, но мы должны его остановить», — отметил тогда политик.

По мнению аналитика, это демонстрирует «неоколониальное отношение политика к Польше». «Дональд Туск и другие политики из этой среды считают, что мы неполноценные, что у нас должно быть меньше прав в ЕС. Они хотят, чтоб Польша молчала и беспрекословно принимала всё, что ей скажут более богатые страны. Это совершенно устаревшее отношение, явно связанное с предыдущей эпохой. Современная Европа строится на компромиссах и договоренностях всех сторон», — отметил профессор.

Напомним, текущий кризис в отношениях Брюсселя и Варшавы начался вокруг бюджета ЕС на 2021−2027 годы. Так, в документе оказались связаны распределение средств ЕС между странами-членами с состоянием верховенства права в каждой из них. В связи с этим, 16 ноября Польша официально наложила вето на проект бюджета: правительство республики воспринимает новые правила как вмешательство Брюсселя во внутренние дела суверенных стран. Дональд Туск выступил резко против такого решения и призвал Варшаву принять новые правила распределения средств.