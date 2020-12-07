Москва, 7 декабря, 2020, 13:06 — ИА Регнум. Российские власти надеются, что ситуацию с российскими журналистами, задержанными в Турции, удастся разрешить с помощью диалога. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кремль

«Наши дипломаты находятся в контактах с турецкой стороной. Рассчитываем, что путем диалога удастся этот инцидент решить», — сказал Песков.

По его словам, Москва рассчитывает, что в ближайшее время российские журналисты будут отпущены из-под стражи: «Мы будем предпринимать все возможные меры для оказания помощи задержанным российским журналистам».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Турции задержали журналистов телеканала НТВ. По информации СМИ, они проводили съёмку военного объекта с дронов. По информации прессы из источников, журналистов могут осудить на 20 лет тюрьмы за шпионаж.