Барнаул, 7 декабря, 2020, 13:05 — ИА Регнум. Предложение главы российского минздрава Михаила Мурашко относительно возможных ограничений передвижения между регионами в связи с эпидемией коронавируса корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых.

Donland.ru Пост контроля на въезде в Ростовскую область в период режима ограничений

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 — все новости»

Она полагает, что новые ограничения нанесут слишком большой урон экономике:

«Перемещаться — не значит контактировать. Ограничивать необходимо массовое скопление людей. Кроме того, ситуация по коронавирусу в регионах различна. Думаю, что жесткий запрет на перемещение между регионами вводить не стоит. Уж слишком большой урон экономике, который бьет в итоге по людям».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о возможности рассмотреть определённые ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, Михаил Мурашко сказал в ходе конференции «Медицина и качество».