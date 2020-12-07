Красногорск, 7 декабря, 2020, 12:52 — ИА Регнум. Медицинские мощности Подмосковья позволяют госпитализировать всех пожилых пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом 7 декабря сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с главами региональных ведомств и руководителями районов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Куликов ИА REGNUM Врач и пациент

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"Что касается COVID-19, дай Бог, чтобы была стабилизация. Эта неделя показала уровень госпитализаций, которые мы видим каждый день. Мы все хотим, чтобы эти цифры начались снижаться. Пока все наши госпитали и временные, и постоянные работают», — рассказал Воробьев.

По его словам, в регионе завершено создание коек под лечение пациентов с коронавирусоной инфекцией. Причем всем необходимым эти места уже оснащены.

«На прошлой неделе мы предложили госпитализацию людям старшего поколения даже если есть небольшое поражение легких. Сегодня наши мощности позволяют предоставить всем, кто желает лечиться в стационаре», — сообщил Воробьев.