Москва, 7 декабря, 2020, 12:47 — ИА Регнум. Работа по организации горячего питания в российских школах продолжается. Об этом 7 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с зампредами.

Admin.msuchita.ru Повар в школьной столовой

«Работа продолжается. Субъекты РФ должны привести все оставшиеся школы в соответствие с требованиями, чтобы в полном объёме получать государственную поддержку. Тем более что таких образовательных организаций менее 1%», — заявил он.

По словам главы правительства, с 1 января начнут получать федеральные субсидии за организацию бесплатного горячего питания для учеников начальных классов ещё почти 2 тыс. школ. На данный момент такая услуга предоставляется в 38 тыс. учебных заведений.