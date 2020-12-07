Москва, 7 декабря, 2020, 12:38 — ИА Регнум. В России многие граждане не осведомлены о праве на получение государственной помощи. Об этом 7 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с зампредами правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пособие

«У многих наших граждан есть право на государственную помощь, но зачастую они даже не знают о том, что им положены льготы, выплаты или пособия. Чтобы исключить такие ситуации, правительство утвердило правила информирования граждан о мерах социальной поддержки», — сказал он.

По словам главы правительства, уведомления можно получать в личном кабинете портала госуслуг, если дать согласие на их получение. Также информировать граждан будут в Пенсионном фонде и в Фонде социального страхования. При этом дополнительных заявлений и обращений писать не нужно.

«Теперь не придётся разбираться в существующих мерах поддержки и искать то, что подходит под конкретную жизненную ситуацию. Это и есть проактивная система социальной поддержки, простая и удобная для людей, при которой получение государственных услуг не займёт много времени», — рассказал Мишустин.