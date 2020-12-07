Астрахань, 7 декабря, 2020, 12:31 — ИА Регнум. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин посетил бассейн, в котором дети и взрослые отравились хлором. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

30.mchs.gov.ru Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин посетил бассейн в котором отравились хлором

Шесть пострадавших детей находятся в реанимации, остальные — в общем отделении. Также в больницу доставлены семь взрослых.

«Предварительная причина — нарушение технологического процесса, связанного с обеззараживанием воды. Ориентировочно, нарушена последовательность работы с химикатами. Детей и взрослых эвакуировали с обратной стороны здания по лестнице. Уровень превышения химиката составляет 24,9 при допустимой норме 0,1», — рассказал руководитель ГУ МЧС РФ по Астраханской области Алексей Мурзин.