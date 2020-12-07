Москва, 7 декабря, 2020, 12:12 — ИА Регнум. В России с 1 января ещё 2 тыс. школ получат субсидию на организацию горячего питания в начальных классах. Об этом 7 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с зампредами правительства.

Admin.msuchita.ru Школьная столовая

Он назвал организацию бесплатного горячего питания в начальных классах школ важным вопросом, но отметил, что оно вводится поэтапно. С начала учебного года в России обеспечили учеников горячим питанием 38 тыс. школ. Все регионы получили федеральные средства для предоставления соответствующих субсидий.

«А нужно, чтобы это было во всех образовательных организациях. Регионам такая задача была поставлена, и уже с 1 января ещё почти 2 тысячи школ будут получать федеральную субсидию на организацию питания для учеников начальных классов», — заявил глава правительства.