Пермь, 7 декабря, 2020, 12:22 — ИА Регнум. Ограничительных мер для пресечения распространения коронавирусной инфекции в России действует достаточно. Такое мнение выразил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM эксперт Бюро расследований ОНФ Дмитрий Омутных.

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Вместе с тем он считает, что если власти решат ввести допмеру, то закрывать следует только крупные города.

«Весной регионы уже частично закрывались. Через максимум неделю все ездили с разного вида справками, через две недели уже никто особо не помнил о закрытии. Если закрывать и вводить дополнительные меры, то в крупных хабах, в городах с большим населением, с метро. А ограничивать перемещение жителей районов на границах областей — это несерьезно. Думаю, что начинают заканчиваться деньги на приобретение оборудования и расходных материалов, поэтому возникают такие идеи. Ведь сразу вся ответственность перекладывается окончательно на глав регионов, а те ее с радостью переложат на плечи муниципалитетов, главы которых будут лично вместе с экипажами ГИБДД в мороз стоять в масках и валенках и ловить односельчан», — сказал Дмитрий Омутных.

Также он обратил внимание на то, что истинной картины население не знает, так как статистика по заболеваемости в регионах меняется в зависимости от конъюнктуры.

«Эпидемиология — очень древняя и серьезная наука, давно все доказавшая. Пока не выработается эпидпрослойка и популяционный иммунитет, мы будем метаться из крайности в крайность. По моему личному мнению, мер, принимаемых в данный момент, вполне достаточно», — отметил эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о необходимости рассмотрения вопроса об ограничении передвижения между регионами и внутри субъектов РФ. Мера нужна для пресечения распространения коронавирусной инфекции.