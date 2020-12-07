Москва, 7 декабря, 2020, 11:58 — ИА Регнум. Никто не должен запрещать пожилому человеку продолжать работать на пенсии, если он этого хочет. Так считают 45% жителей России, среди людей старше 60 лет— 49%, приводит данные Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Алексей Корин. Бурлаки (фрагмент). 1897

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Сочувствуют тем, кого обстоятельства вынуждают работать в старости, 23%, чаще 18−24-летние (30%). Полагают, что в работе на пенсии есть и положительные, и отрицательные стороны 20% опрошенных.

Лишь 8% заявили, что пенсионеры занимают рабочие места и мешают продвижению молодых сотрудников. Придерживаются мнения, что люди и в старости должны продолжать работать, 3% респондентов.

Опрос по телефону проведен 1 сентября 2020 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, среди жителей России не пенсионного возраста планируют работать после выхода на пенсию 22% опрошенных.

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